Накануне местных выборов генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова призвала граждан сообщать в правоохранительные органы о подкупе избирателей. Ее обращение опубликовано на сайте Офисе генпрокурора.

В это воскресенье в стране местные выборы - тысячи кандидатов борются за мандаты. К сожалению, не только содержательными программами, добрыми делами, яркими лозунгами или харизмой, а и грязными технологиями и схемами. Не обошлось и без традиционных "сеток" и "гречкосийства" во всех его проявлениях.

Венедиктова призвала граждан, которые стали свидетелями или жертвами правонарушений во время голосования, немедленно обращаться к правоохранителям.

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Если на вас оказывается давление, вам предлагают за голос деньги или подарки, угрожают или препятствуют вашему праву избирать или быть избранным, помните - так же нечестно эти кандидаты будут действовать и когда получат заветные мандаты.

Генпрокурор сообщила, что начато 475 уголовных производств, касающиеся подготовки и проведения местных выборов. Самые распространенные нарушения - повреждения агитационных палаток и подкуп избирателей.

Она перечислила самые яркие случаи:

в Одессе разоблачили так называемую "сетку" - за голоса 1050 избирателей, которые соглашаются голосовать за "нужного" кандидата в мэры, злоумышленники требовали $43,5 тыс.;

в Одесской области задержали кандидата в депутаты Подольского городского совета, который за 25 тыс. грн пытался подкупить члена территориальной избирательной комиссии;

в Киевской области кандидат на пост главы ОТГ подкупал учителей конвертами с деньгами - их голоса оценил в 1000 грн;

в Кировоградской области кандидат в мэры Светловодска "купил" двойника для конкурента, чтобы оттянуть у него часть голосов.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада разрешила кандидатам в депутаты на местных выборах не сообщать о судимости.