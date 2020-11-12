Зеленский имеет законные полномочия распустить КСУ. Такое заявление сделал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский. Об этом сообщает " Радио Свобода".

Так, Вениславский напомнил о решении Конституционного суда 1997 года касательно полномочий президента Украины, на основании которого Зеленский, по его словам, имеет право распустить КСУ.

В этом постановлении Конституционный суд сказал, что президент имеет непосредственное право вмешиваться в кризисные ситуации и действовать в соответствии с теми вызовами, которые возникают в государстве и обществе для того, чтобы обеспечить государственный суверенитет, нацбезопасность, общественный порядок и права человека.

Представитель президента считает, что решение КСУ, которым сорвана часть антикоррупционной деятельности в Украине, является именно такой кризисной ситуацией и Зеленский имеет право распустить этот суд.

Это - совершенно очевидно кризисная ситуация. Совершенно очевидно, что Конституционный суд действовал вопреки интересам государства и общества, чем он фактически перечеркнул свою собственную легитимность. Поэтому президентские действия были абсолютно адекватны.

Также она добавила, что они продемонстрировали, что президент является четким сторонником борьбы с коррупцией.

Ранее у Зеленского заявили о наличии текста скандального решения КСУ до публикации.