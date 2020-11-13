В воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины пройдет второй тур выборов мэра. Во втором туре в целом смогут принять участие ориентировочно более 1 млн 582,6 тысячи избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Так, 15 ноября второй тур выборов мэра состоится в 7 регионах Украины: в Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне, Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

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"В повторном голосовании по выборам городского главы, которое состоится на 932 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 1 млн 582,6 тыс. избирателей", - говорится в сообщении.

Кроме того, 15 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч в 16 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов - в 12 поселковых советов, 37 депутатов - в 33 сельские советы.

Отмечается, что результаты второго тура выборов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября 2020 года включительно.

Ранее сообщалось, кто из родственников известных политиков "зашел" в местные советы.