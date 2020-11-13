В Греции всем гражданам бесплатно предоставят вакцину от коронавируса, когда она станет доступной. Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, сообщает Assosied Press.

"Я настаиваю на свободном доступе всех греков к вакцине, потому что это правительство с самого начала рассматривало вакцину как общественное благо... Именно поэтому она будет предоставляться бесплатно всем без исключения ", - сказал Мицотакис.

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Отмечается, что в Греции наблюдается возобновление распространения вируса, что оказывает давление на систему здравоохранения страны. В четверг там объявили о рекордном количестве новых ежедневных смертей от коронавируса.

Сейчас в стране зарегистрировано более 66 600 подтвержденных случаев заболевания и 959 смертей.

Ранее сообщалось, что вакцины от COVID-19 хватит максимум 20% украинцев. Также мы писали о том, что в ВОЗ "нашли" многообещающую вакцину от коронавируса.