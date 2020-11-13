В пятницу, 13 ноября, президент Украины Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский должен опасаться, чтобы его не назвали просто по имени без должности. Об этом пишет

На вопрос о том, на каком уровне ведется диалог с Зеленским, Лукашенко ответил:

Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет. С 70 с лишним процентов он обвалился вот недавно - кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: "Чья бы корова мычала, а Зеленского - молчала".

Также Лукашенко пригрозил, что может закрыть границу Беларуси для товаров с территории Украины.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял жесткое решение по Беларуси. Также мы писали о том, что Украина присоединится к санкциям ЕС против Беларуси.