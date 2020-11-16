Коронавирусом заболел защитник киевского "Динамо" Александр Сирота. Футболист получил положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

По данным пресс-службы, коронавирус у игрока был выявлен во время тестирования в молодежной сборной Украины накануне матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года с Северной Ирландией.

20-летний защитник уже покинул расположение "желто-синих".

Стоит отметить, что положительные тесты на COVID-19 получили также Богдан Милованов и Александр Семилет.

Как ранее сообщалось, в сборной Украины вспышка COVID-19, матч со Швейцарией под вопросом.

Читайте также, после продолжительной болезни скончался легендарный вратарь.