В "Динамо" еще один футболист заболел COVID-19 [ Редактировать ]
Коронавирусом заболел защитник киевского "Динамо" Александр Сирота. Футболист получил положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".
По данным пресс-службы, коронавирус у игрока был выявлен во время тестирования в молодежной сборной Украины накануне матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года с Северной Ирландией.
20-летний защитник уже покинул расположение "желто-синих".
Стоит отметить, что положительные тесты на COVID-19 получили также Богдан Милованов и Александр Семилет.
Как ранее сообщалось, в сборной Украины вспышка COVID-19, матч со Швейцарией под вопросом.
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