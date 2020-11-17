В Одессе трамвай сошел с рельсов и врезался в металлическую ограду. Об этом сообщает Трасса Е-95.

В ходе ночного инцидента конструкция "впилась" в кабину транспорта.

Фото: trassae95.com

Элементы металлической конструкции разбили кабину трамвая. Инцидент произошел 17 ноября около полуночи на Куликовом поле.

Отмечается, что в момент столкновения пассажиров в салоне трамвая не было, он направлялся в депо.

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