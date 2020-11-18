Киев установил новый коронавирусный рекорд [ Редактировать ]
За минувшие сутки, по состоянию на 9.00 18 ноября, в Киеве выявили 1213 новых случаев коронавирусной болезни.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Кроме того, в столице за минувшие сутки от COVID-19 умерли 23 человека. 430 человек выздоровели.
Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом в Украине неумолимо растет.
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