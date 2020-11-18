За минувшие сутки, по состоянию на 9.00 18 ноября, в Киеве выявили 1213 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Кроме того, в столице за минувшие сутки от COVID-19 умерли 23 человека. 430 человек выздоровели.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом в Украине неумолимо растет.

Также мы писали о том, что в ВОЗ назвали дату начала поставки вакцин.