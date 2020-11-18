Локдаун в Украине приведет к краху экономики - Ляшко [ Редактировать ]
Эффективность карантина выходного дня будет зависеть от соблюдения санитарных норм. Об этом заявил в комментарии "РБК-Украина" главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, локдаун - эффективный метод противодействия коронавирусу, потому что полностью разрывает цепь передачи болезни.
"Однако, по расчетам Минфина и Минэкономики, его введение в Украине может привести к краху экономики", - подчеркнул Ляшко.
Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом в Украине неумолимо растет.
Также мы писали о том, что в Кабмине рассказали об ужесточенных условиях карантина.
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