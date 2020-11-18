С 2021 года украинцы пенсионного возраста, у которых недостаточно стажа, не смогут получать специальную социальную выплату, если не соответствуют измененным условиям. Об этом говорится в постановлении правительства №1098.

Сейчас соцпенсию получают те, кому не хватает стажа.

Согласно закону, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2020 году нужно иметь не менее 27 лет стажа. Если есть от 17 до 27 лет стажа, придется работать до 63 лет, а от 15 до 17 лет - 65 лет.

Если есть менее 15 лет стажа, то можно получать социальную выплату. Но с января такие граждане могут остаться без выплат.

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Размер соцпенсии должен компенсировать разницу между теми доходами, которые есть, и прожиточным минимум для нетрудоспособных. Сейчас это 1 712 грн. Если бюджет вашей семьи не покрывает указанную цифру, то разницу покроют из бюджета. Если же вообще нет заработка, то государство будет выплачивать полный прожиточный минимум.

Однако даже если вы соответствуете перечисленным условиям, но у вас есть второй автомобиль (мотоцикл), и если площадь жилья превышает 21 квадрат на человека плюс 10,5 квадратов на семью, деньги платить не будут.

Ранее в Украине хотели ввести так называемый "час для пожилых".