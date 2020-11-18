На сьогодні загальне число хворих на коронавірус 56 мільйонів

Новий коронавірусний рекорд у світі за минулу добу від Ковіду померли 10 з половиною тисяч людей, а кількість інфікованих за минулий тиждень зросла майже на чотири мільйони.

Це найвищий показник від початку пандемії - повідомляє ВООЗ. На сьогодні загальне число хворих на коронавірус 56 мільйонів.

Близько сорока мільйонів одужали. Померли майже мільйон триста сорок тисяч людей. Найбільше летальних випадків - у США, Бразилії, Індії та Мексиці.