Коронавірус побив черговий світовий антирекорд [ Редактировать ]
Новий коронавірусний рекорд у світі за минулу добу від Ковіду померли 10 з половиною тисяч людей, а кількість інфікованих за минулий тиждень зросла майже на чотири мільйони.
Це найвищий показник від початку пандемії - повідомляє ВООЗ. На сьогодні загальне число хворих на коронавірус 56 мільйонів.
Близько сорока мільйонів одужали. Померли майже мільйон триста сорок тисяч людей. Найбільше летальних випадків - у США, Бразилії, Індії та Мексиці.
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