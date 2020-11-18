256 людей померли від коронавірусу від учора. Це рекордна кількість із початку пандемії. Госпіталізували - понад півтори тисячі хворих.

Загалом за минулу добу COVID діагностували у майже 12 з половиною тисяч людей. Серед них півтисячі дітей і стільки ж медиків. Найбільше інфікувань - у Києві, Дніпропетровській, Черкаській та Запорізькій областях. Одужали близько восьми тисяч хворих. На цьому тлі міністр охорони здоров'я вкотре поскаржився на погане фінансування медицини. І попросив збільшити його в бюджеті наступного року.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: