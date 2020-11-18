Коронавірус в Україні поставив черговий антирекорд смертності [ Редактировать ]
256 людей померли від коронавірусу від учора. Це рекордна кількість із початку пандемії. Госпіталізували - понад півтори тисячі хворих.
Загалом за минулу добу COVID діагностували у майже 12 з половиною тисяч людей. Серед них півтисячі дітей і стільки ж медиків. Найбільше інфікувань - у Києві, Дніпропетровській, Черкаській та Запорізькій областях. Одужали близько восьми тисяч хворих. На цьому тлі міністр охорони здоров'я вкотре поскаржився на погане фінансування медицини. І попросив збільшити його в бюджеті наступного року.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Зараз триває бюджетний процес і ті кошти, які закладені в першому читанні на медицину за нашими переконаннями та виходячи з наших розрахунків - їх недостатньо. І ми дуже маємо велику надію, що наші народні депутати під час розгляду бюджету в другому читанні внесуть відповідні правки.
по теме
Дотримання всіх правил у боротьбі з епідемією розвантажить медичну систему вже за 2-3 тижні
Оприлюднили три відеоролики, герої яких живуть у майбутньому і згадують, як у 2020 пережили пандемію. Приміром, літній чоловік хизується медаллю, яку йому вручили за те, що днями грав у комп'ютерні ігри
Скасувати запроваджений урядом "карантин вихідного дня" хочуть нардепи на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради
Ще 11 968 українців захворіли на СOVID-19 - це дані за підсумками попередньої доби. Госпіталізовано - 1 610 осіб. 159 людей померли від ускладнень
Скасувати запроваджений урядом "карантин вихідного дня" хочуть нардепи на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради. Відповідний проєкт постанови у парламенті зареєстрували напередодні