На сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала в Европе почти 16 млн случаев коронавируса, в том числе почти 355 тысяч - летальных случаев.

На Европу в общем приходится 28% мировых случаев заражения и 26% смертей, говорится в заявлении директора европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, размещенном на сайте организации.

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По словам Клюге, в последние две недели смертность от коронавируса в Европе увеличилась на 18%. На прошлой неделе в Европе зафиксировали свыше 29 тысяч летальных случаев.

"То есть, в Европе каждые 17 секунд один человек умирает от COVID-19. Сейчас в Европе из-за COVID-19 ежедневно умирает в среднем 4500 человек. Этого можно избежать, если все мы будем действовать", - подчеркнул он.

Кроме того, ВОЗ фиксирует все больше сигналов о перегруженности систем здравоохранения в странах Европы. Например, во Франции палаты интенсивной терапии в течение 10 дней были загружены более чем на 95%, а в Швейцарии - на полную.

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