Алмаз за пару минут создали при комнатной температуре [ Редактировать ]
Международная команда исследователей получила алмазы за считанные минуты при комнатной температуре. Научная работа велась на базе Австралийского национального университета (ANU) и Университета RMIT в Мельбурне.
Исследователям удалось создать два типа структурно различных алмазов. Один похож на те, которые обычно используют в изготовлении украшений. А другой – лонсдейлит – значительно тверже. Его прочность на 58% превышает прочность обычных ювелирных алмазов, сообщает CNN.
В естественной среде алмазы обычно образуются на глубине около 150 км при воздействии на углерод высокого давления и 1000-градусной температуры. На это уходят миллиарды лет. Но сегодня ученые сообщили, что им удалось ускорить процесс до нескольких минут. При этом достигнуть важного результата исследователи смогли при комнатной температуре.
Секрет в том, что помимо высокого давления в 80 гигапаскалей углерод испытывал некий сдвиг, который можно сравнить со скручиванием или скольжением, рассказала профессор Джоди Брэдби, ведущий автор исследования. Это позволило атомам углерода переместиться определенным образом и образовать обычный алмаз и лонсдейлит, добавила профессор.
Создание большего количества этой редкой, но очень важной модификации алмаза – следующая цель команды, отметила доктор Синшо Хуанг из ANU.
Ранее сообщалось, что мультимиллионер научился добывать алмазы из воздуха.
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