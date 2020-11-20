Подросток разбил папин Pagani за 3,4 миллиона долларов. Появившиеся в соцсетях видео, на которых запечат­лены обломки суперкара Pagani Huayra, стали поводом для расследо­вания - его провело издание The Drive.

Выяснилось, что авария произошла в Далласе, а ее виновником называют 17-летнего Youtube-блогера Гейджа Гиллеана, передает avtodream.org.

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Родстер появился в семье Гиллеанов только летом - такой вывод издание сделало, проанализировав аккаунты отца блогера Тима Гиллеана. Бизнесмен-инвестор обладает милли­ардным состоянием и содержит целый гараж суперкаров. В его собствен­ности находятся, к примеру, McLaren Senna, Bugatti Chiron, Ferrari LaFerrari, Rolls-Royce Dawn и Lamborghini Urus.

Сын бизнесмена Гейдж ранее публиковал на Youtube несколько видео в жанре "красивая жизнь детей богатых родителей" с участием безвременно погибшего Pagani Huayra, где подчерки­вал уникальный статус родстера. Авто­мобиль с номером шасси 76029 был построен компанией в соответ­ствии с пожеланиями первого владельца еще в 2018 году.

Причина аварии пока неизвестна, но изданию удалось найти в соцсетях подтвер­ждения того, что в ДТП никто серьёзно не пострадал. Между тем родстер, судя по видео, восстанов­лению не подлежит: машина практически разорвана пополам. Цена открытой моди­фикации Pagani Huayra стартует с отметки в 2,7 миллиона долларов, однако именно этот экзем­пляр, по данным The Drive, оценён в 3,4 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что суперкар за 2 миллиона разбили во время краш-теста.