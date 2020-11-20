Подросток разбил Pagani Huayra отца за 3,4 млн долларов (видео) [ Редактировать ]
Подросток разбил папин Pagani за 3,4 миллиона долларов. Появившиеся в соцсетях видео, на которых запечатлены обломки суперкара Pagani Huayra, стали поводом для расследования - его провело издание The Drive.
Выяснилось, что авария произошла в Далласе, а ее виновником называют 17-летнего Youtube-блогера Гейджа Гиллеана, передает avtodream.org.
Родстер появился в семье Гиллеанов только летом - такой вывод издание сделало, проанализировав аккаунты отца блогера Тима Гиллеана. Бизнесмен-инвестор обладает миллиардным состоянием и содержит целый гараж суперкаров. В его собственности находятся, к примеру, McLaren Senna, Bugatti Chiron, Ferrari LaFerrari, Rolls-Royce Dawn и Lamborghini Urus.
Сын бизнесмена Гейдж ранее публиковал на Youtube несколько видео в жанре "красивая жизнь детей богатых родителей" с участием безвременно погибшего Pagani Huayra, где подчеркивал уникальный статус родстера. Автомобиль с номером шасси 76029 был построен компанией в соответствии с пожеланиями первого владельца еще в 2018 году.
Причина аварии пока неизвестна, но изданию удалось найти в соцсетях подтверждения того, что в ДТП никто серьёзно не пострадал. Между тем родстер, судя по видео, восстановлению не подлежит: машина практически разорвана пополам. Цена открытой модификации Pagani Huayra стартует с отметки в 2,7 миллиона долларов, однако именно этот экземпляр, по данным The Drive, оценён в 3,4 миллиона долларов.
Ранее сообщалось, что суперкар за 2 миллиона разбили во время краш-теста.
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