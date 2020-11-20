День Достоинства и Свободы в Украине традиционно отмечают 21 ноября. В этом году праздник состоится в честь 7-й годовщины со дня протестов, которые стали началом Революции Достоинства, а также 17-й годовщины начала Оранжевой революции.

Из-за пандемии коронавируса праздничные мероприятия пройдут с учетом карантинных правил, а некоторые из них состоятся онлайн.

Основные мероприятия проведут в Киеве, где 7 лет назад после отказа правительства времен президентства Виктора Януковича остановить курс Украины на евроинтеграцию начались протестные акции.

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Так, 21 ноября с 10 до 11 утра проведут молебен и возложение цветов у часовни архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ на аллее Героев Небесной Сотни, 6 (станция метро "Крещатик").

В сети организовывают флешмоб #бути_гідним - людям предлагают делиться воспоминаниями и размышлениями об Оранжевой революции и Евромайдане.

Организаторы призывают украинцев 21 ноября прикрепить сине-желтую ленту на одежде, рюкзаках, сумках или авто, ведь она была средством солидарности и выявления своей позиции во время Евромайдана.

В 11:00 состоится открытие выставки "Краски свободы. Майдан рисованный детьми" на тему достоинства и свободы. Выставка в Национальном музее Революции Достоинства в Киеве открыта до 15 февраля 2021 года. Она будет проходить в экспозиции выставочного пространства под открытым небом "М³ Майдан. Мемориал. Музей" ("Куб") на месте будущего здания Национального музея Революции Достоинства.

В 16:00 начнется шествие "Не потеряем Достоинство! Защитим Свободу!" с аллеи Героев Небесной Сотни. После окончания шествия состоится молитва за Украину у временного мемориала Героям Небесной Сотни у креста.

Также в этот день в 19:00 можно будет присоединиться к экскурсионным программам и осмотреть экспозиции "Навстречу свободе", пройти по маршруту "Места Революции Достоинства" в центре столицы.

Кроме того, 19-20 ноября будет проходить научный форум "Революция Достоинства: на пути к истории" в режиме онлайн. Фокус-тема нынешнего форума - "Революции эпохи постмодерна: Майдан в контексте мировых протестных движений конца ХХ - начала XXI века". Трансляцию проведут на Facebook-странице Национального музея Революции Достоинства.

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