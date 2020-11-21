В США сделали важное заявление по Украине [ Редактировать ]
Украина должна быть свободной от вмешательства и агрессии со стороны России, включая прекращение российской оккупации Крыма и вывод российских сил с востока Украины.
Соединенные Штаты поддерживают украинский народ и связанные с Евромайданом надежды по богатую Украину, заявила временно поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, передает посольство США.
"Семь лет назад украинцы собрались на площади с требованиями к своему правительству услышать их голос и продолжить евроатлантическую интеграцию Украины. Эти действия граждан вывели Украину на путь реформ, на котором было сделано нелегкое продвижение вперед", - сказала она.
При этом Квин отметила, что главным усилием Украины является укрепление институтов, которые борются с коррумпированными кругами, что подкупают судей, народных депутатов и угрожают журналистам и гражданскому обществу.
"Новые институты, направленные на уменьшение коррупции, углубление партнерских отношений с НАТО и ЕС, стабильная банковская и энергетическая отрасли и активное привлечение гражданского общества были бы невозможными без Евромайдана. Нужно еще немало сделать, чтобы осуществить стремление Революции Достоинства", - подчеркнула она.
Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы.
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