Местные выборы: сколько голосов получили партии [ Редактировать ]
Совокупная поддержка пяти парламентских партий на местных выборах 25 октября составила 51% (на выборах в Верховную раду 2019 году они получили 78%). Об этом сообщает Социологическая группа "Рейтинг".
При этом, в областях, где не были представлены мощные местные партии, парламентские партии получили гораздо большую поддержку.
Согласно с агрегированным рейтингом партий на местных выборах условный 5% барьер преодолели:
- "Слуга народа" (14,5%),
- "Европейская солидарность" (13,7%),
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12,5%),
- "За майбутне" (8,6%),
- "Батькивщина" (8,5%).
Проценты рассчитаны от общего количества голосов избирателей, поддержавших партии.
- "Наш край" в целом поддержали 3,9%,
- ВО "Свобода" - 3,3%,
- Радикальную партию Ляшко - 2,4%,
- партию "Сила и честь" - 2,4%,
- "УДАР Виталия Кличко" - 2, 0%,
- партию "Пропозиция" - 2,2%,
- "Голос" - 1,7%,
- партию Шария - 1,4%,
- "Перемога Пальчевского" - 0,8%.
Суммарный рейтинг других (преимущественно местных) партий составляет около 22%.
- Партия "Слуга народа" заняла лидирующие позиции (1-3 места) в Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила высокие результаты в регионах Юга и Востока, а также в Сумской области.
- "Европейская солидарность" заняла высшие строчки рейтинга в регионах Галичины, Житомирской, Киевской, Ровенской, Черновицкой областях и Киеве.
- Партия "За майбутне" зафиксировала лидерские позиции на Волыни, а также в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Полтавской областях.
- "Батькивщина" получила высокие результаты в Кировоградской, Ивано-Франковской, на Закарпатье, Полтавской и Черновицкой областях.
- Партия "Наш край" заняла высокие позиции в Луганской, Житомирской, Черниговской и Николаевской областях, ВО "Свобода" - в Ивано-Франковской и Тернопольской, Радикальная партия Ляшко - Черниговской, "УДАР" - в Киеве, "Пропозиція" - в Днепропетровской.
Местные партии стали победителями в:
- Винницкой ("Украинская стратегия Гройсмана"),
- Закарпатской ("Рідне Закарпаття"),
- Полтавской ("Довіра"),
- Харьковской ("Блок Кернеса - Успешный Харьков"),
- Хмельницкой ("Команда Симчишина"),
- Черкасской (ВО "Черкащани"),
- Черниговской ("Рідний дім") областях.
Также на лидерских позициях - в Херсонской ("Нам тут жити!"), Хмельницкой ("За конкретні справи") и Черновицкой ("Єдина Альтернатива") областях.
Агрегированный рейтинг партий на местных выборах - сумма результатов партий на выборах в областные советы, в Киеве - в городской совет, в Донецкой и Луганской областях - в районные советы. Источник: данные территориальных избирательных комиссий.
Напомним, что на повторном голосовании, которое состоялось 15 ноября, в Каменец-Подольском победил "свободовец" Михаил Поситко, а в Украинке Киевской области - кандидат от "Евросоидарности" Александр Туренко.
Геннадий Труханов переизбран мэром Одессы, а новым мэром Херсона стал Игорь Колыхаев. Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул снялся со второ
22 ноября второй тур выборов мэра состоится в Днепре, Кривом Роге, Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Бердянске, Полтаве, Львове, Ровно, Николаеве, Черкассах.
Как сообщалось, мэр Кривого Рога Юрий Вилкул снялся со второго тура выборов.
по теме
Цієї неділі в 11 містах відбудеться другий тур виборів мера. Хто, найімовірніше, стане очільником Слов'янська на Донеччині?
Так заявили у Комітеті виборців України - кажуть, причиною став карантин вихідного дня
Опозиціонери стверджують: голови дільничних комісій фальсифікували результати - відкладали бюлетені за Миколу Скорика до зіпсованих. Тож вимагатимуть перерахунку голосів
В понедельник, 16 ноября, в Одессе подвели итоги выборов мэра
В понедельник, 16 ноября, в ЦИК рассказали, что стало причиной рекордно низкой явки во время второго тура на местных выборах, которые прошли 15 ноября