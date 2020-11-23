Вакцина от коронавируса от фармацевтической компании Astrazenca показала 70%-эффективность. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Клинические испытания вакцины AZD1222 проводились в Великобритании и Бразилии. Они показали высокую эффективность предотвращения COVID-19. Препарат показывают свое максимальное действие после двух недель.

Независимый совет по контролю за безопасностью данных определил, что анализ достиг своей основной конечной точки, показывающей защиту от COVID-19 через 14 дней или более после получения двух доз вакцины. Никаких серьезных событий безопасности, связанных с вакциной, подтверждено не было. AZD1222 хорошо переносился при обоих режимах дозирования.

Отмечается, что исследования препарата продолжаются, при этом, во время тестирований, ни один из 131 добровольцев не получил тяжелые последствия болезни.

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