В Австралии, в течение трех недель девять военнослужащих покончили с собой. Военные, воевавшие в Афганистане предполагаемо пошли на данный шаг после публикации доклада о массовых убийствах в Афганистане. Об этом сообщает Daily Mail

По данным издани, среди погибших - восемь мужчин и одна женщина. В австралийской армии такое количество смертей за три недели назвали беспрецедентным.

Стоит ометить, что официально нет доказательств причастности солдат, которые покончили с собой, к военным преступлениям в Афганистане.

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Но, как отметили следователи, причиной массовых суицидов мог стать доклад.

Как отметил Нил Уоллас - консультант по психическому здоровью в комментарии Advertiser сказал, что этому могли способствовать в том числе и публикации в СМИ.

люди забыли о презумпции невиновности

Как ранее сообщалось, в Киеве покончил с собой преподаватель ВУЗа.

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