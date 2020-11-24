В Австралии девять военных покончили с собой: детали трагедии [ Редактировать ]
В Австралии, в течение трех недель девять военнослужащих покончили с собой. Военные, воевавшие в Афганистане предполагаемо пошли на данный шаг после публикации доклада о массовых убийствах в Афганистане. Об этом сообщает Daily Mail
По данным издани, среди погибших - восемь мужчин и одна женщина. В австралийской армии такое количество смертей за три недели назвали беспрецедентным.
Стоит ометить, что официально нет доказательств причастности солдат, которые покончили с собой, к военным преступлениям в Афганистане.
Но, как отметили следователи, причиной массовых суицидов мог стать доклад.
Как отметил Нил Уоллас - консультант по психическому здоровью в комментарии Advertiser сказал, что этому могли способствовать в том числе и публикации в СМИ.
люди забыли о презумпции невиновности
Как ранее сообщалось, в Киеве покончил с собой преподаватель ВУЗа.
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