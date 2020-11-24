На Донбасі бойовики гатять з мінометів [ Редактировать ]
Окупанти знову гатять з мінометів. Із забороненої зброї вели вогонь у районі Красногорівки під Донецьком, застосували 82 калібр. Загалом, за добу на сході зафіксували чотири ворожих обстріли. По околицях Авдіївки та Водяному били з гранатометів та стрілецької зброї. Минулося без втрат, вогню у відповідь армійці не відкривали - зазначили у штабі операції об'єднаних сил.
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