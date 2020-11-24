Польські активісти знову повстали проти заборони абортів [ Редактировать ]
Польські активісти знову повстали проти заборони абортів. Напередодні протестувальники перекрили рух одним з мостів у Варшаві. Також кількасот мітингарів зібралися під міністерством освіти. Туди негайно прибула поліція. Багатьом учасникам акції виписали штрафи. Аналогічні виступи відбулися й в інших містах. Протести у Польщі розпочалися місяць тому після рішення
Конституційного суду, що посилило заборону абортів в країні. Зокрема, протизаконним визнано переривання вагітності через патологію плоду.
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