Польські активісти знову повстали проти заборони абортів. Напередодні протестувальники перекрили рух одним з мостів у Варшаві. Також кількасот мітингарів зібралися під міністерством освіти. Туди негайно прибула поліція. Багатьом учасникам акції виписали штрафи. Аналогічні виступи відбулися й в інших містах. Протести у Польщі розпочалися місяць тому після рішення

Конституційного суду, що посилило заборону абортів в країні. Зокрема, протизаконним визнано переривання вагітності через патологію плоду.