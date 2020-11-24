Бренд Poco представила миру свой новый бюджетный продукт M3. Об этом пишет ресурс iXBT.com.

Новинка получила аккумулятор, мощностью 6 тысяч м/ч. Смартфон визуально похож на флагман компании OnePlus и 8T Cyberpunk 2077. Место для задней камеры расширено и поделено на 3 блока (48 Мп и по 2 Мп) с качеством видео Full HD+ "кожаной" отделкой. Также фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Отмечается, что сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Аппаратной основой стала SoC Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Операционная система смартфона - Android 10 находится под оболочкой MIUI 10. Стоимость смартфона варьируется на уровне от 149 до 169 долларов, продажи стартуют с 27 ноября.

Фото: 3Dnews

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