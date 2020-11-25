Чехія проведе загальнонаціональне тестування на коронавірус [ Редактировать ]
Чехія проведе загальнонаціональне тестування на коронавірус. Таку ініціативу готують в уряді, повідомляє "Ройтерс". Процедура буде добровільною та безплатною. Усіх охочих перевірять на антиген вірусу.
Почати планують у середині грудня, щоб до Різдва упоратися. Населення Чехії понад 10 з половиною мільйонів. Під час другої хвилі влада запровадила жорсткий локдаун, і це пригальмувало поширення інфекції.
Якщо тенденція збережеться, від понеділка деякі карантинні обмеження знімуть.
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