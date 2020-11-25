Кабинет министров Украины направил 60 млн гривен на обеспечение кислородом медицинских учреждений Черниговской области.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства 25 ноября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Продолжаем усиливать медицинскую систему. Сегодня правительство приняло решение о перераспределении субвенции для того, чтобы в Черниговской области улучшить обеспечение кислородом медицинских учреждений. Это дополнительные 60 млн гривен", - отметил глава Кабмина.

По его словам, в целом для всех регионов уже выделено 1,5 млрд гривен на обеспечение кислородом.

Ранее сообщалось, что в Украине увеличивается количество коек с кислородом. Также мы писали о том, что Одессу поглощает "ковидный" коллапс.