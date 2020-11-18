В Одесской области говорят о возможном коллапсе из-за коронавируса, но жители региона настойчиво продолжают игнорировать противоэпидемические меры. Об этом пишет Obozrevarel.

С сентября в больницу берут только самых тяжелых пациентов.

Однако в последнее время попасть туда стало еще сложнее, место там может найтись только для тех, кто реально задыхается.

Так, за последние сутки Одесская область - третья по приросту новых заболевших. На 18 ноября 630 новых пациентов, всего - почти 35 тысяч случаев.

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Семейный врач из Одессы рассказывает, что в городе уже давно виден "ковидный" коллапс. И произошло это еще со средины сентября. И если еще в начале октября в больницу можно было попасть только с серьезным поражением легких и низкой сатурацией, то теперь место не раздобыть даже "по знакомству".

Обещали бесплатную КТ больным с подозрением на ковид, по факту этого нет. Места в больницах даже говорить не хочу - опять полная ж*па. Маски по-прежнему для слабаков, одесситы считают... Каждый день с ковидными работаю, доплаты не положены.

Специалисты говорят, что виной всему тотальное несоблюдение карантина, которое было в городе даже во времена жестких ограничений.

Известный одесский волонтер Екатерина Ножевникова говорит, что пациенты дерутся за кислород буквально, ведь кислородных концентраторов на всех не хватает.

В сентябре пациенты реально дрались за кислород, выдирая маску друг у друга. Была большая проблема, на всех не хватало концентраторов. Не знаю, как в других областях, но у нас ни черта не сделано. Одну станцию поставили в апреле, вторую - только сейчас. И если с поставками кислорода проблему решили, то разводки по больницам нет. А концентраторы будут только в середине декабря.

Причем и это не самая страшная проблема. Хуже, когда тяжелобольные не могут попасть в больницу.

Но самая большая проблема у нас называется "помогите попасть в стационар". С этим просто катастрофа. Последние пять дней в больницы не берут людей с сатурацией выше 80%. Был случай, когда не приняли человека с сатурацией 60%. А ведь это - уже реанимация!.

При этом в области ситуация еще хуже.

Отметим, что по официальным данным на 18 ноября в Украине 570153 случаев коронавируса, умерло 10112 человек, из них за последние сутки заразились 12 496 человек. 256 человек умерло за минувшие сутки, и это новый рекорд смертности.

Одесская область - в пятерке антирейтинга по количеству случаев COVID-19.

Напомним, украинка рассказала о том, как Китай "победил" пандемию коронавируса.