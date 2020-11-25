Чому суд Львова не надсилатиме поштою повісток і судових рішень [ Редактировать ]
Немає грошей немає листів. Личаківський суд Львова більше не надсилатиме поштою повісток і судових рішень. Усе через брак фінансування: немає коштів навіть на поштові марки! Тому всі документи відправлятимуть електронною поштою.
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