Художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом. Об этом директор театра Мамед Агаев сообщил агентству ТАСС.

У него легкая, начальная стадия коронавируса. Он в больнице.

Днем 23 ноября у артиста началась дыхательная недостаточность. Приехавшая бригада скорой диагностировала вирусную пневмонию. Заболела и супруга Ширвиндта.

86-летний Александр Ширвиндт госпитализирован в клиническую больницу №52 в Москве, которая перепрофилирована для лечения больных COVID-19. Артист находится в отделении реаниматологии.

Александра Ширвиндта госпитализировали с пневмонией на фоне коронавируса.

На вчерашние сутки давление 120 на 80. Температура 36,5, сатурация 95.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Весной актер отметил двойной юбилей - 50 лет в Театре сатиры и 20 лет на посту художественного руководителя.

Напомним, что 6 ноября в Москве скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий.