Александра Ширвиндта госпитализировали [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом. Об этом директор театра Мамед Агаев сообщил агентству ТАСС.
У него легкая, начальная стадия коронавируса. Он в больнице.
Днем 23 ноября у артиста началась дыхательная недостаточность. Приехавшая бригада скорой диагностировала вирусную пневмонию. Заболела и супруга Ширвиндта.
86-летний Александр Ширвиндт госпитализирован в клиническую больницу №52 в Москве, которая перепрофилирована для лечения больных COVID-19. Артист находится в отделении реаниматологии.
Александра Ширвиндта госпитализировали с пневмонией на фоне коронавируса.
На вчерашние сутки давление 120 на 80. Температура 36,5, сатурация 95.
Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Весной актер отметил двойной юбилей - 50 лет в Театре сатиры и 20 лет на посту художественного руководителя.
Напомним, что 6 ноября в Москве скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий.
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