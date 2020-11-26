Евросоюз готов выделить Украине 25 млн евро финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации. Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Первый финансовый вклад, который получит Украина в рамках проекта EU4DigitalUA - 9,6 млн евро. Эстонская Академия электронного управления и Испанский фонд FIIAPP Spain помогут в реализации проектов по электронным услугам, кибербезопасности и защите данных, развития реестров.

Проект продлится до марта 2024 года. Он направлен на укрепление кибербезопасности и безопасности персональных данных, а также укрепление способности украинского государства к предоставлению публичных услуг онлайн.

Читайте также Диджитализация в суде: в Украине провели первое заседание в Zoom

Во время его реализации была создана система обмена данными "Трембита", которая обеспечивает взаимодействие между электронными реестрами органов исполнительной власти.

Поддержка диджитализации в Украине - это одновременно поддержка всех ключевых реформ и антикоррупции. Страна получит больше качественных изменений. Благодарны ЕС за доверие и действуем вместе!

Читайте также, Минцифра готовит новые цифровые инструменты в борьбе с коронавирусом в Украине. В частности введут электронный рецепт и направление на ПЦР.