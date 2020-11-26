ЕС даст Украине 25 млн на диджитализацию [ Редактировать ]
Евросоюз готов выделить Украине 25 млн евро финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации. Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.
Первый финансовый вклад, который получит Украина в рамках проекта EU4DigitalUA - 9,6 млн евро. Эстонская Академия электронного управления и Испанский фонд FIIAPP Spain помогут в реализации проектов по электронным услугам, кибербезопасности и защите данных, развития реестров.
Проект продлится до марта 2024 года. Он направлен на укрепление кибербезопасности и безопасности персональных данных, а также укрепление способности украинского государства к предоставлению публичных услуг онлайн.
Во время его реализации была создана система обмена данными "Трембита", которая обеспечивает взаимодействие между электронными реестрами органов исполнительной власти.
Поддержка диджитализации в Украине - это одновременно поддержка всех ключевых реформ и антикоррупции. Страна получит больше качественных изменений. Благодарны ЕС за доверие и действуем вместе!
Читайте также, Минцифра готовит новые цифровые инструменты в борьбе с коронавирусом в Украине. В частности введут электронный рецепт и направление на ПЦР.
по теме
Девушка Кристина просит спасти жизнь ее любимого дедушки
Общественный совет при НКРЭКУ считает, что НАК "Нефтегаз Украины" злоупотребляет монопольным положением на рынке природного газа
В среду, 25 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал заявление о программе поддержки украинцев и бизнеса в случае, если в стране будет введен жесткий карантин
По состоянию на вторник, 24 ноября, Государственная налоговая служба уже выполнила годовой план по доходам общего фонда госбюджета
Бюджету немає, антикорупційне законодавство "на паузі", податкова реформа за подвійними стандартами - транш МВФ стає дедалі ілюзорнішим