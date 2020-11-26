Министерство финансов Украины завершило переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно параметров проекта госбюджета на 2021 год.

Параметры бюджета совпадают с оценками специалистов фонда, сообщает пресс-служба Минфина.

Читайте также Безработным будут давать деньги на организацию бизнеса

Это было одной из предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша, говорится в сообщении пресс-службы. Стороны обсуждали, в частности, рамки доходов, расходов и дефицита.

"В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в МВФ назвали условие для выделения транша помощи Украине.

Также мы писали о том, что налоговая уже выполнила план по доходам госбюджета.