Госбюджет-2021: Минфин завершил переговоры с МВФ [ Редактировать ]
Министерство финансов Украины завершило переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно параметров проекта госбюджета на 2021 год.
Параметры бюджета совпадают с оценками специалистов фонда, сообщает пресс-служба Минфина.
Это было одной из предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша, говорится в сообщении пресс-службы. Стороны обсуждали, в частности, рамки доходов, расходов и дефицита.
"В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в МВФ назвали условие для выделения транша помощи Украине.
Также мы писали о том, что налоговая уже выполнила план по доходам госбюджета.
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