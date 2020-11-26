Дональд Трамп незадолго до передачи полномочий президента США помиловал своего экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Тот еще в 2017 году признал, что солгал ФБР о деталях своего разговора с российским послом, сообщает DW.

"Для меня большая честь объявить о том, что генерал Майкл Т. Флинн получил полное помилование", - написал Трамп в Twitter.

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Президент США поздравил Флинна и отметил, что теперь тот проведет с семьей "фантастический День благодарения".

Майкл Флинн в декабре 2017 года признал, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком американские санкции против ряда российских частных лиц и компаний, а затем дал агентам Федерального бюро расследований ложные показания о содержании этого разговора.

Вынесение приговора по делу Флинна было запланировано на 27 февраля 2020 года, однако затем его отложили на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что Трамп традиционно помиловал индейку.