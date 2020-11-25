Дональд Трамп традиційно помилував двох індиків перед Днем подяки. Цього року пощастило птахам на ім'я Корн та Коб, що значить "кукурудза" і "качан".

Обидві птиці, завважки близько 19 кілограмів кожна, родом зі штату Айова, їм по чотири місяці. Після помилування індиків відправлять до Університету штату Айова, де вони житимуть під наглядом студентів.