Послу Украины в Беларуси вручили ноту протеста [ Редактировать ]
В четверг, 26 ноября, МИД Беларуси вручил ноту протесту послу Украины в Минске Игорю Кизиму в связи с "непрекращающейся серией антибелорусских акций". Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении Посольства Республики Беларусь в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.
Послу также выражена озабоченность "бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны".
Отмечено, что противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников Посольства и членов их семей.
Также Минск ждет реакции в связи с провокациями в отношении Почетного консульства Беларуси во Львове и "исходит из того, что акты вандализма там будут надлежащим образом расследованы, получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а виновные понесут справедливое наказание".
Напомним, что Украина присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси. В ответ президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил ввести санкции против Украины, в частности закрыть границу для ввоза украинских товаров.
Ранее сообщалось, что Беларусь с 1 ноября запретит въезд иностранцам, в том числе и украинцам.
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