В Индии бастуют 250 млн человек [ Редактировать ]
Источник: Reuters
В Индии проходит общенациональная забастовка, организованная десятью крупнейшими профсоюзами страны. Об этом сообщает India Today.
Забастовка началась в 6:00 по местному времени и продлится ровно сутки. В общей сложности в ней примут участие около 250 млн человек.
Профсоюзы требуют от правительства Индии:
- прекратить приватизацию государственных предприятий;
- отменить некоторые новые законы "против работников и фермеров";
- ежемесячных выплат по 7,5 тыс. рупий ($101,5) всем семьям, не платящим подоходный налог из-за отсутствия источников доходов;
- 10 кг бесплатного пайка в месяц каждому нуждающемуся;
- расширения программы гарантии занятости населения MGNREGA;
- сельским рабочим должна быть обеспечена работа 200 дней в году и повышение заработной платы;
- отмена положения о принудительном досрочном выходе на пенсию госслужащих и работников госпредприятий
- возврат к старой пенсионной системе.
Напомним, что население Индии составляет 1,3 млрд человек.
Ранее сообщалось, что в середине июня этого Индия и Китай едва не оказались на грани войны из-за приграничного спора.
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