В Индии проходит общенациональная забастовка, организованная десятью крупнейшими профсоюзами страны. Об этом сообщает India Today.

Забастовка началась в 6:00 по местному времени и продлится ровно сутки. В общей сложности в ней примут участие около 250 млн человек.

Профсоюзы требуют от правительства Индии:

прекратить приватизацию государственных предприятий;

отменить некоторые новые законы "против работников и фермеров";

ежемесячных выплат по 7,5 тыс. рупий ($101,5) всем семьям, не платящим подоходный налог из-за отсутствия источников доходов;

10 кг бесплатного пайка в месяц каждому нуждающемуся;

расширения программы гарантии занятости населения MGNREGA;

сельским рабочим должна быть обеспечена работа 200 дней в году и повышение заработной платы;

отмена положения о принудительном досрочном выходе на пенсию госслужащих и работников госпредприятий

возврат к старой пенсионной системе.

Напомним, что население Индии составляет 1,3 млрд человек.

Ранее сообщалось, что в середине июня этого Индия и Китай едва не оказались на грани войны из-за приграничного спора.