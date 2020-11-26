Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская намерена посетить Украину в "ближайшее время". Визит будет носить дружеский характер.

Об этом Тихановская заявила в интервью "Радио Свобода".

Она отметила, что детали визита она обсуждает с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"К сожалению, дата визита в Украину пока не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время. Не могу сказать точнее, согласовываем. Но условий нам не выдвигают, это дружеская встреча", - сказала Тихановская.

Ранее сообщалось, что Тихановская хочет признать силовиков террористами.