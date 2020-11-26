Тихановская посетит Украину [ Редактировать ]
Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская намерена посетить Украину в "ближайшее время". Визит будет носить дружеский характер.
Об этом Тихановская заявила в интервью "Радио Свобода".
Она отметила, что детали визита она обсуждает с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
"К сожалению, дата визита в Украину пока не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время. Не могу сказать точнее, согласовываем. Но условий нам не выдвигают, это дружеская встреча", - сказала Тихановская.
Ранее сообщалось, что Тихановская хочет признать силовиков террористами.
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