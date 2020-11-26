Портал государственных услуг "Дия" получил возможность доступа к реестру избирателей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой информации.

Приложение позволяет менять избирателю место регистрации, адрес места голосования и адрес избирательной комиссии.

Отмечается, что сервис позволит восстановить приглашение на избирательный участок, также можно будет проверить наличие личных данных в списке избирателей. Кроме того, можно будет узнать актуальную информацию о выборах.

Ранее мы писали, что в приложении "Дія" появилась возможность добавления свидетельства о рождении. Документ о внедрении обновления появится в ближайшее время.