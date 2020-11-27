Грузія проведе 2020 рік у жорсткому карантині [ Редактировать ]
Грузія від завтра запроваджує жорсткий карантин до 31 січня. Зачинять кафе, ресторани, кінотеатри, спортзали, дитячі садки та ринки. Школи перейдуть на онлайн-форму навчання.
З крамниць працюватимуть лише ті, які торгують товарами першої необхідності, а також аптеки. У Тбілісі та інших великих містах припинить роботу громадський транспорт.
Комендантська година з дев'ятої вечора до п'ятої ранку - пошириться на всю країну. Послаблення зроблять лише на свята.
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