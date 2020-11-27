Скрытая опасность: как отличается инфаркт от панической атаки [ Редактировать ]
Медики из Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали о различиях безобидной панической атаки и грозного инфаркта миокарда.
В случае сердечной патологии у человека наблюдется боль в груди, отдающая в различные части тела, а также такие симптомы как: тошнота, рвота, кашлевой синдром и усиленное потение. При этом, во время панической атаки человек может чувствовать дрожь, учащенное сердцебиение, озноб, покалывание в конечностях, сухость в ротовой полости и "звон" в ушах.
Отмечается, что совместными проявлениями для инфаркта миокарда и панической атаки являются чувство непреодолимого страха, боль в груди, одышка и тошнота.
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