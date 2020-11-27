Тотальный карантин: как будут работать школы и детсады [ Редактировать ]
Член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Грищук рассказал, будут ли работать школы и детские сады при введении полного локдауна из-за карантина.
Так, учебные заведения будут работать в обычном режиме, локдаун их не затронет.
Их работа будет происходить в штатном режиме с плановыми каникулами. Есть рекомендации Минобразования – идти на карантин, если в группе или учебном заведении выявят случаи заражения COVID-19.
Также он заявил, что сейчас, сады и школы работают в обычном режиме, а вот вузы уже давно перешли на дистанционный режим работы.
Отметим, что в Киеве приняли решение о том, что родителей не пустят на новогодние утренники к детям. Мероприятия пройдут в закрытом режиме, без гостей. Власти уверены, что это поможет минимизировать риск заражения коронавирусом.
Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.
Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.
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