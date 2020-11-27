В пятницу, 27 ноября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко сделал заявление о ситуации в стране.

В регионах и областях реальная нехватка денег на медицину. Я сам был свидетелем, как в нескольких больницах говорили, что выделяют на лечение больного 6 тысяч гривен на весь курс лечения, хотя денег должно быть гораздо больше. Денег реально не хватает.

"И когда мы видим, что в бюджете увеличены выплаты на СБУ, чиновников, то кто будет голосовать за этот бюджет, в котором не хватит денег на медицину? И, конечно, Минфин, не мог так легкомысленно платить по спекулятивным облигациям вне внутреннего займа и наплевательски относиться к внутреннему рынку, к медикам тем же. Нельзя так обходиться со своей страной, когда эпидемия, когда форс-мажор в мире, и тупо платить по спекулятивным облигациям и обдирать людей. В этом кризис. Денег до конца года хватит. Дальше - черная дыра", - пояснил политик.