Взрывы в оккупированной Горловке на заводе "Энергомаш": погибли 12 российских военных [ Редактировать ]
Источник: Викимедиа
В оккупированной Горловке (Донецкая область) на заводе "Энергомаш" произошло несколько мощных взрывов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.
Мои источники сообщают, что в оккупированной Горловке на заводе "Энергомаш" произошло несколько мощных взрывов, в результате чего уничтожены зенитно-ракетные комплексы "Оса-АКМ" и боеприпасы к ним, сумма ущерба оценивается в 80 млн. долларов.
В результате взрывов, причина которых пока неизвестна, погибли 12 российских военнослужащих, в том числе майор Вооруженных сил РФ.
Из Москвы, для расследования причины взрывов, в Горловку выехала специальная следственная группа Генпрокуратуры РФ.
По данным Цаплиенко, на сегодняшний момент Горловка, которая находится под контролем россиян, осталась без противовоздушной обороны. Украинская сторона проверяет эту информацию.
Напомним, что на Донбассе украинский военнослужащий избил и поджег сослуживца.
Ранее сообщалось, что на востоке Украины за сутки зафиксировали почти 40 нарушений перемирия.
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