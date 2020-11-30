В Одессе пьяный водитель укусил полицейского [ Редактировать ]
В Одессе пьяный водитель BMW во время драки укусил одного полицейского и нанес травму второму. Об этом сообщает "Думская", ссылаясь на собственные источники.
34-летний житель Тарутино сел пьяным за руль и нарушал правила дорожного движения. Когда его остановили полицейские, мужчина повел себя агрессивно. Он отказывался выходить из машины и предъявлять документы.
Потом водитель начал провоцировать драку с полицейскими. Он нанес лейтенанту полиции травму плечевого сустава правой руки, а младшего сержанта укусил за руку и ударил коленом.
Правоохранителям удалось скрутить агрессивного водителя и доставить его на медицинское освидетельствование состояния опьянения.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа).
Ранее сообщалось, что в Киеве водитель насмерть задавил полицейскую.
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