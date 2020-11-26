В Луцке 35-летний посетитель супермаркета по улице Конякина подрался с патрульными полицейскими из-за отсутствия средств индивидуальной защиты. На мужчину составили административные протоколы.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Волынской области в Facebook.

Мужчина сообщил в полицию о конфликте между ним и сотрудниками супермаркета. Заявитель находился в супермаркете без маски, поэтому ему отказали в обслуживании.

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Полицейские сообщили мужчине о том, что он нарушает установленные карантином нормы, но тот не прекратил правонарушение.

"Более того - сопротивлялся патрульным, трепал форменную одежду, сорвал шеврон, права и боди-камеру. В результате столкновений один из патрульных обратился в медицинское учреждение", - рассказали правоохранители.

Кроме того, правонарушитель приехал в магазин на автомобиле Mercedes-Benz S 350 и припарковался на месте для водителей с инвалидностью.

На мужчину составили административные материалы по ч.2 ст.44-3 (пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты) и по ч.5 ст.122 (остановка или стоянка транспортных средств на местах для водителей с инвалидностью) КоАП.

Ранее сообщалось, что в Запорожье мужчина прыгал по кассам супермаркета.