Падение промпроизводства в Украине продолжается. Общее снижение промышленного производства в Украине за январь ‒ октябрь 2020 года составило 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Отраслевые показатели максимального снижения объемов производства за 10 месяцев 2020 года следующие (в процентах к аналогичному периоду прошлого года):

‒ добыча каменного угля – 15,9%;

‒ легкая промышленность – 9,8%;

‒ деревообработка – 7,5%;

‒ производство резины и пластмассы – 4,0%;

‒ металлургия – 11,7%;

‒ машиностроение – 20,4%.

Как видим, снизили (и продолжают снижать!) объемы производства практически все отрасли украинской промышленности. Стабильным было производство химической продукции, даже шло с некоторым приростом, но в октябре 2020-го рухнуло и оно, причем сразу на 10,1%.

Относительно стабильным в Украине остается только фармацевтическое производство, нарастившее в октябре 2020 года объемы на 10,6% по сравнению с сентябрем 2019-го.

Отдельные направления отечественного машиностроения в 2020 году рухнули настолько, что впору говорить о системных проблемах их возрождения:

‒ производство компьютеров и электронной продукции в Украине сократилось на 44,6%;

‒ украинский автопром снизил производство на 22,3%.

Реакции украинского правительства на столь значимый провал промышленного производства в стране нет. Продолжение такого преступного бездействия Кабмина ведет экономику страны к катастрофе. Причем если по ряду экономических направлений восстановление еще возможно, то по большей части промышленного производства шансов нет. Потеря кадров, технологий, оборудования невосполнима в условиях слабой отечественной экономики.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"