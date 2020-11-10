Во вторник, 10 ноября, в Ривне неизвестный изнасиловал девочку возле школы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В полицию сообщение о происшествии поступило около 10 утра от заместителя директора одной из ровенских школ: ученица рассказала ей, что вблизи заведения ее изнасиловал неизвестный мужчина.

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В результате проведенных оперативных розыскных мероприятий полицейские установили личность мужчины, который может быть причастен к совершенному преступлению. Продолжаются следственные действия.

Решается вопрос о правовой квалификации и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что под Сумами ребенка изнасиловали на кладбище.