В Харькове 44-летний мужчина изнасиловал 15-летнюю соседку. Подозреваемого задержали через несколько дней в Харьковской области.

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 ноября в доме на улице Академика Павлова, сообщает пресс-служба полиции области.

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По данным правоохранителей, мужчина затащил девочку к себе в квартиру и, угрожая физической расправой, связал ее, а затем изнасиловал.

По факту происшествия открыты два уголовных производства – по части 3 статьи 152 (изнасилование) и части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого были изъяты вещественные доказательства. Их отправили на экспертизу.

20 ноября мужчине заочно сообщили о подозрении, а утром 23 ноября задержали в поселке Великий Бурлук. В этот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Ранее сообщалось, что в Ривне ребенка изнасиловали возле школы.