В рейтинге не участвовали Facebook, Google и YouTube Источник: Unsplash

Существует мнение, что самые популярные сайты характеризируют жителей страны и их привычки. Так на днях популярный Tumblr-аккаунт Maps on The Web составил инфографику, на которой показал самые посещаемые сайты в разных уголках мира.

За основу создания инфографики были взяты данные из популярного открытого веб-ресурса Alexa. Конечно, данные там не совсем точные, но зато дают возможность определить самые базовые данные, необходимые для составления общей картины.

Как отмечается в публикации, для составления более точного отчета из списка были исключены Facebook, YouTube и поисковые системы.

Так в США и ряде стран Европы самым посещаемым сайтом является Amazon – не удивительно, ведь там преобладает общество потребления.

С другой стороны, в Китае самым популярным оказался TMall – веб-сайт для онлайн-торговли между предприятиями и потребителями, созданный на базе Taobao. Такой себе национальный Aliexpress.

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В странах Скандинавии предпочитают Reddit – популярный социальный новостной сайт с открытыми обсуждениями. Последние слухи, инсайдерская информация и прочие курьезы можно найти именно здесь.

Самый популярный сайт в Украине в 2020 году — "Википедия"

Что касается Украины, то у нас самым популярным в 2020 году сайтом стала онлайновая энциклопедия "Википедия". Т.е. если отсеять Facebook, YouTube и Google, то следующее место, которое посетит украинец в сети, станет кладезь полезной информации онлайн.

В России, к примеру, самым популярным сайтом является "Вконтакте".

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Кто ведет Maps on The Web — не сообщается. На сайте можно найти самые разные карты, в том числе архивные карты вплоть до XVIII века.

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