Назван самый популярный сайт в Украине 2020 года [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
Существует мнение, что самые популярные сайты характеризируют жителей страны и их привычки. Так на днях популярный Tumblr-аккаунт Maps on The Web составил инфографику, на которой показал самые посещаемые сайты в разных уголках мира.
За основу создания инфографики были взяты данные из популярного открытого веб-ресурса Alexa. Конечно, данные там не совсем точные, но зато дают возможность определить самые базовые данные, необходимые для составления общей картины.
Как отмечается в публикации, для составления более точного отчета из списка были исключены Facebook, YouTube и поисковые системы.
Так в США и ряде стран Европы самым посещаемым сайтом является Amazon – не удивительно, ведь там преобладает общество потребления.
С другой стороны, в Китае самым популярным оказался TMall – веб-сайт для онлайн-торговли между предприятиями и потребителями, созданный на базе Taobao. Такой себе национальный Aliexpress.
В странах Скандинавии предпочитают Reddit – популярный социальный новостной сайт с открытыми обсуждениями. Последние слухи, инсайдерская информация и прочие курьезы можно найти именно здесь.
Самый популярный сайт в Украине в 2020 году — "Википедия"
Что касается Украины, то у нас самым популярным в 2020 году сайтом стала онлайновая энциклопедия "Википедия". Т.е. если отсеять Facebook, YouTube и Google, то следующее место, которое посетит украинец в сети, станет кладезь полезной информации онлайн.
В России, к примеру, самым популярным сайтом является "Вконтакте".
Кто ведет Maps on The Web — не сообщается. На сайте можно найти самые разные карты, в том числе архивные карты вплоть до XVIII века.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Netflix назвал самый популярный минисериал за всю историю сервиса. Также эксперты назвали ТОП-10 браузеров – самые популярные приложения для Интернета..
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Лучшие Wi-Fi маршрутизаторы по производительности, дальности покрытия и соотношению общей стоимости
Також є можливість замовити подарунок, який доставлять саме під час розмови. Це вже стало популярною альтернативою посиденькам на колінах у Санти в торгових центрах
В честь "Черной пятницы" сайт "Подробности" подготовил список из ТОП-5 товаров из бытовой электроники, которые стоит приобрести в этот сезон по скидке
Віталій Кличко презентував збірку своїх висловлювань, які стали афоризмами. До книги "Хто не чув - той побаче" увійшли найвідоміші "меми" столичного мера
У столиці презентували збірку "клічкізмів" - висловів столичного мера Віталія Кличка. В українському сегменті інтернету ці афоризми давно стали мемами