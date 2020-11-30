У Британії вже найближчими днями схвалять вакцину від коронавірусу. Тож країна стане першою в Європі, де запустять масове щеплення. Яку сироватку затвердить агентство з контролю лікарських засобів та як проходить реєстрація вакцини?

Схоже, перегони вакцин наближаються до завершення. І лідер уже на фініші. Британське агентство з контролю медпрепаратів за лічені дні зареєструє першу вакцину від коронавірусу. І нею стане німецько-американська сироватка BioNTech-Pfizer. Усі документи щодо виготовлення та випробування цього препарату вже понад тиждень вивчають фахівці цього незалежного медичного органу.

Патрік Волланс, головний радник уряду Великої Британії з питань медицини:

Регулятор перевірить усе: загальний набір результатів, ефективність, безпеку - і оголосить своє рішення. У нашій країні орган контролю працює на високому рівні. І ретельну процедуру схвалення проходитиме кожна вакцина від коронавірусу.

Вакцинацію планують розгорнути вже за кілька годин після схвалення. Перші на черзі - медпрацівники. У лікарнях уже готують умови для проведення щеплень. Адже сироватка Pfizer повинна зберігатися за температури мінус 70 градусів за Цельсієм. І її термін придатності - 5 днів. Місцеву Оксфордську вакцину значно легше транспортувати та зберігати. Але її віддали на експертизу регулятору тижнем пізніше. Крім того, вона показала меншу ефективність.

Жиль О'Браян-Тіа, голова Факультету фармацевтичної медицини:

Нам потрібні різні типи вакцини, тому що вони підходитимуть для різних умов і різних систем охорони здоров'я. Для розуміння - сироватка від грипу ефективна на 50 відсотків. Тож усе, що більше, - це вже добре. Оксфордська - була дієва в сімдесяти відсотках випадків, і це дуже позитивний результат.

Графік вакцинації населення вже готовий. Після медперсоналу сироватки отримають у будинках опіки. Далі - літні люди та особи з груп ризику. І приблизно за пів року щеплення робитимуть усім охочим.