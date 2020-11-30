Актер Антин Мухарский женился в 52: жена младше на 19 лет [ Редактировать ]
Антин Мухарский женился Елизавете Бельской. Пара встречалась шесть лет. Девушка на 19 лет младше Антина.
Пара познакомилась еще в 2011 году, когда Антин состоял в браке со Снежаной Егоровой. Встречаться пара началась в 214 году. Об этом Антин рассказал в программе "Зірковий шлях".
Мухарский признался, что Елизавета помогла ему справиться с депрессией после скандального развода с Егоровой. Он отметил, что с Елизаветой они обвенчались несколько лет назад в Украине, а вот расписались уже в Турции в 2020 году.
Пара не собирается заводить детей, а хочет посвятить жизнь друг другу. Стоит отметить, что у Мухарского 5 детей: трое от Снежаны Егоровой и двое от предыдущих отношений.
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