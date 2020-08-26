Непогода "обесточила" четыре украинские области [ Редактировать ]
Сильные дожди с грозами оставили без света 139 населенных пунктов в 4 областях Украины.
Об этом сообщает ГСЧС.
Так, причиной такой экстренной ситуации стало осложнение погодных условий днем ранее. Наибольшее количество обесточенных населенных пунктов находятся в Житомирской области.
По состоянию на 7.00 26 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 139 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Житомирская - 68, Киевская - 54, Винницкая - 14, Черкасская - 3.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ранее мы писали, что по всей территории Украины объявили штормовое предупреждение. Прошли сильные дожди с грозами.
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