Сильные дожди с грозами оставили без света 139 населенных пунктов в 4 областях Украины.

Об этом сообщает ГСЧС.

Так, причиной такой экстренной ситуации стало осложнение погодных условий днем ранее. Наибольшее количество обесточенных населенных пунктов находятся в Житомирской области.

По состоянию на 7.00 26 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 139 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Житомирская - 68, Киевская - 54, Винницкая - 14, Черкасская - 3.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее мы писали, что по всей территории Украины объявили штормовое предупреждение. Прошли сильные дожди с грозами.